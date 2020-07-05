Tuna: '11 maç sonra kaybetmek kötü'

Süper Lig'in 30. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Tuna, şampiyon adayı, lig liderine karşı zor bir maç oynadıklarını kaydetti.

"Kaybetmek kötü"

Nemli ve sıcak havada her iki takımın oyuncularının mücadelelerinin üst seviyede olduğunu dile getiren Tuna, “11 maçtır kaybetmeme serimiz vardı. Bu seriyi devam ettirmek istiyorduk. Bunu devam ettirme odaklı bir oyun ortaya koymak istedik. Gole kadar bunu ortaya koyduk. Golü atanın, önde olacağı maçtı. Maalesef girdiğimiz pozisyonları gole çeviremedik.

Oyuncularımı tebrik ediyorum. 11 maçtır alt sıralarda olan bir takımı yukarıya taşıdılar. 11 maç sonra kaybetmek kötü. İstediğimiz sonucu elde edemedik. Podolski'nin sakatlığı maçın kaderini etkiledi. İki takımın pozisyonları vardı. İlk yarıda net pozisyonumuz vardı. Oyunumuzu yukarı taşımaya çalıştık. Atamadığımız pozisyon ve ardından yediğimiz goldü maçın kırılma anı. Geri kalan maçlarımızda puanlar alarak ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz” diye konuştu.

İsa Akar

