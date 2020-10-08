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‘Tunca Yaylası'nda korkutan görüntü

‘Tunca Yaylası'nda korkutan görüntü
‘Tunca Yaylası'nda korkutan görüntü

Edirne’de, üzerindeki tarihi taş köprü gerdanlıkları ile kente eşsiz güzellikler katan nehirlerden olan Tunca Nehri, bu kez görüntüsü ile endişe veriyor.

‘Tunca Yaylası’nda korkutan görüntü - Tıkla İzle

Bir yanda duyarsız vatandaşların attıkları çöplerle adeta çöp nehre dönen nehir, bir yandan da kuraklıkla boğuşuyor. Uzun yıllar sonra nehir üzerinde oluşan yeşil yosun tabakası ise vatandaşı şaşırtıyor.
Edirne'de, son yılların en kurak yılını yaşanıyor. Kuraklık nedeniyle göletler kururken, Meriç ve Tunca nehirlerinin su debileri adeta dip seviyeleri gördü. Tunca Nehri'nin kent merkezinden geçtiği bölümlerinde tarihi taş köprünün çevresinde ise su yüzeyinde oluşan bitki ve yosunlar nedeniyle adeta yaylaya dönerek, yeşil bir vadiyi andırıyor.

“Yaylaya benziyor”

Nehrin bu halini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemeyerek, “Geçtiğimiz birkaç yıl önce bu nehir taşarak, sel ve su felaketlerine yol açıyordu. Şimdi ise kupkuru. Üzerindeki yeşil tabaka da çok ilginç adeta bir yaylaya benziyor. Kuraklık ve çevre kirliliği nedeniyle bu durum yaşanıyor olabilir” ifadelerini kullandı.

Koray Ustabaşı
 

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