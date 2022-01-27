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Tunceli-Erzincan karayolu araç trafiğine açıldı

Tunceli-Erzincan karayolu araç trafiğine açıldı
Tunceli-Erzincan karayolu araç trafiğine açıldı

Tunceli Valiliği, Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunun tüm araçlar için trafiğe açıldığını bildirdi.

Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu dün akşam saatlerinde yola çığ düşmesi sonucu araç trafiğine kapatılmıştı. Karayolları ekiplerinin gün boyu yaptığı çalışmalar sonucu yol yeniden trafiğe açıldı. Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tunceli-Pülümür-Erzincan Karayolu tüm araçlar için trafiğe açılmıştır. Sürücülerin araçlarında çekme halatı, zincir ve takoz bulundurmaları önem arz etmektedir" denildi.
Öte yandan, Hozat-Karaoğlan-Ovacık karayolu çığ düşme tehlikesi nedeniyle henüz ulaşıma kapalı bulunuyor.
 

Ercan Topaç
 

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