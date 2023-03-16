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Tunceli-Ovacık karayolu ulaşıma açıldı!

Tunceli-Ovacık karayolu ulaşıma açıldı!
Tunceli-Ovacık karayolu ulaşıma açıldı!

Tunceli’de devam eden yoğun sağanak yağışın ardından taşan Munzur Çayı nedeniyle ulaşıma kapatılan Tunceli-Ovacık karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Tunceli genelinde aralıksız devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağış nedeniyle Munzur Çayı 2 ayrı noktada taşarken, Tunceli-Ovacık karayolu dün akşam saatlerinde valilik kararıyla ulaşıma kapatılmıştı.

Karayolları ekiplerinin gece boyunca yaptığı çalışmalar sonucu, karayolu yeniden ulaşıma açıldı.
Öte yandan Tunceli Valiliği, Hozat-Karaoğlan-Ovacık karayolunun da kuvvetli sağış nedeniyle acil durumlar dışında kullanılmamasını, acil durumlarda karayolları ekiplerinden destek alınması gerektiğini bildirdi.

Ercan Topaç
 

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