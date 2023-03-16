Tunceli-Ovacık karayolu ulaşıma açıldı!

Tunceli genelinde aralıksız devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağış nedeniyle Munzur Çayı 2 ayrı noktada taşarken, Tunceli-Ovacık karayolu dün akşam saatlerinde valilik kararıyla ulaşıma kapatılmıştı.
Karayolları ekiplerinin gece boyunca yaptığı çalışmalar sonucu, karayolu yeniden ulaşıma açıldı.
Öte yandan Tunceli Valiliği, Hozat-Karaoğlan-Ovacık karayolunun da kuvvetli sağış nedeniyle acil durumlar dışında kullanılmamasını, acil durumlarda karayolları ekiplerinden destek alınması gerektiğini bildirdi.
Ercan Topaç
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