İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tunceli'de 2 köy karantinaya alındı

Tunceli'de 2 köy karantinaya alındı
Tunceli'de 2 köy karantinaya alındı

Tunceli’de 2 köyde Korona virüs (Covid-19) görülmesi üzerine karantina süreci başlatıldığı bildirildi. Her iki köye giriş ve çıkışlara izin verilmezken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Tunceli merkeze bağlı Burmageçit Köyü'nde bir vatandaş tarafından düzenlenen toplu yemek etkinliğinin ardından köyde 3 kişide Korona virüs tespit edildi. Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında dün toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, binin üzerinde insanın yaşadığı köyde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildiğini bildirdi. Kararın ardından jandarma ekipleri köye girişlerin bulunduğu 5 farklı bölgede güvenlik önlemi aldı.

Hozat ilçesine bağlı Altınçevre Köyü'nde de yurt dışından gelen 2 kişide Korona virüs tespit edilmesi üzerine köy, ilçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı kararla 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Jandarma ekipleri tarafından köye giriş ve çıkışlara izin verilmezken her iki köyde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Birimleri tarafından karşılanacağı belirtildi.

Ercan Topaç - Serhat Ozan Yıldırım
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.