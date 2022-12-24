İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli’de 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Erzurum'da düzenlenen toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncesinde sahneye çıkarak halka seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de düzenlenen operasyona ilişkin bilgiler verdi. Bakan Soylu, ‘'Biraz önce haber geldi Cumhurbaşkanımıza ilettim. Tunceli'de 4 terörist kalmıştı, 3'ü temizlendi şu anda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'deki değil dünyadaki tüm teröristleri temizleyeceğiz. Karadeniz tertemiz, Hatay'dan Adıyaman'a kadar Amanos'lar tertemiz. Tendürek tertemiz, Erzurum'un kırsalı tertemiz'' dedi.

Ercan Topaç
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.