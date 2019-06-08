Tunceli'de 300 bin Tl ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

Söz konusu teröristin, 19 Haziran 2014 tarihinde Hozat ilçesi Boydaş köyü mülki sınırları içerisinde, Yenibaş J.Krk.K.lığına inşaat malzemesi taşıyan M.D. isimli şahsa ait kamyonetin yakılması olayını gerçekleştiren teröristlerden biri olduğu belirlenmiştir.

Etkisiz hale getirilen diğer kadın teröristler ise, sözde Doğu Cephe YJA-STAR Sorumlusu Dicle Botan kod adlı terörist, sözde Doğu İl Merkez Gücünde faaliyet gösteren Nuda Herekol kod adlı Fatma Özgün, Havin Muş kod adlı Ceyda Sarıkaya ve Kinem Amed kod adlı Habibe Karakuş olduğu tespit edilmiştir. Havin Muş kod adlı Ceyda Sarıkaya adlı teröristin, 2015 yılında Tunceli Pülümür yolunun kesilmesi eylemleri ile 2016 yılında Nazimiye Kılköy J.Krk.K.lığına bombalı ve silahlı saldırıda bulunan terörist grubun içinde olduğu belirlenirken, ayrıca kadın teröristlerin birçok eyleme katıldığı tespit edilmiştir.