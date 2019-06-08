Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Özel Harekat Timleri, Kutu Deresi'nde yürüttüğü operasyon sırasında belirlediği 5 teröristi bir mağarada kıstırdı. Teröristlerin kıstırılmasının ardından timler, "Teslim Ol" çağrısı yaptı. Teröristler teslim ol çağrısına karşı ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 5 kadın terörist ölü olarak ele geçirildi. Teröristlerden 5 adet kaleşnikof,bir büyük telsiz ,bir küçük telsiz ve çeşitli malzemeler ele geçirildiği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, bugün bölgede 5 teröristin bir mağarada sıkıştırıldığı bilgisini paylaşmıştı. Bakanlık, o teröristlerin hepsinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Vali ve bölge komutanı operasyonu yerinde yönetti

Öte yandan, teröristlerin mağarada kıstırılmasının ardından bölgeye Tunceli Valisi Tuncay Sonel,Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen birlikte giderek, timlere hem destek verdi, hemde operasyonu yerinde yönetti.Tim komutanı telsizle verdiği bilgide, belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirildiğini aktardı. Askeri üniforma giyen Vali Sonel,eline telsizi alarak, operasyona katılan timleri tebrik etti.

Valilik: " Silahları ile birlikte ele geçirildi"

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Merkez Kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta, 5 kadın terörist silah ve teçhizatları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

Vali Sonel: "El bombaları ile karşılık verdiler, kahramanlarımız gerekeni yaptı"

Tunceli'de Kutu Deresi'nde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu yerinde yöneten Vali Tuncay Sonel, "5 kadın terörist 'Teslim Ol' çağrılarımıza rağmen, ateşle, el bombaları ile karşılık verdi, bizim kahramanlarımız da teröristlere gerekeni yaptı" dedi.

"Hepsi birer kahraman"

Kutu deresinde olduklarını aktaran Vali Tuncay Sonel, "Kahraman JÖH'lerimiz başarılı bir operasyona imza attı. Hepsi birer kahraman. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun destekleriyle kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadelede başarılı sonuçlar elde etmesinin ardından Tunceli artık huzur şehri haline geldi. Bugünde 5 kadın terörist 'Teslim Ol' çağrılarımıza rağmen, ateşle, el bombaları ile karşılık verdiler. Bizim kahramanlarımız da teröristlere gerekeni yaptı. 4 kadın terörist etkisiz hale getirildi, 1 kadın teröristte göçük altında kaldı, toplam 5 kadın terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. Bütün kahramanlarımızın alnından öpüyoruz. Allah onların yar ve yardımcısı olsun. Rabbim kahramanlarımızın ayağına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

Ercan Topaç

