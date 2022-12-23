Tunceli'de 6 EYP düzeneği ve 180 kilo patlayıcı madde imha edildi

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Eren Abluka Sonbahar Kış-13 operasyonu çerçevesinde, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'mızca Hozat ilçemiz kırsalında gerçekleştirilen operasyon kapsamında 6 farklı noktada toprağa gömülü vaziyette; 6 adet kablo komutalı EYP düzeneği, 180 kg patlayıcı madde 600 metre elektrik kablosu, 3 adet büyük tüp ve 3 adet küçük tüp ele geçirilmiş, tespit edilen EYP düzenekleri bomba imha uzmanı ekiplerimizce imha edilmiştir” denildi.
Ercan Topaç
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