Tunceli'de 6 sığınak içinde EYP ve çok sayıda malzeme ele geçirildi

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli-merkez kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda 6 sığınak içerisinde 4 adet el yapımı patlayıcı, 30 adet el yapımı patlayıcı anahtarı, 1 adet doçka sehpası, 10 adet akü, 4 adet pil bloğu, 55 adet büyük tüp, 30 adet küçük tüp, 1 adet hard disk, 1 adet cep telefonu, 1 adet fotoğraf makinesi, 5 adet DVD oynatıcısı, 1 adet uydu alıcısı, 1 adet anfi, 1 adet el feneri, 12 adet lamba, 100 adet penisilin, 3 ameliyat makası, 20 çift ayakkabı, 11 takım sivil elbise, 250 metre kumaş, 2 adet dikiş makinesi, 2 adet soba, 1 adet termos, 35 adet çakmak, 10 adet çakmak gazı, 250 metre iplik, 300 metre su hortumu, 100 metre branda, çok miktarda gıda, sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

Ercan Topaç