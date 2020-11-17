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Tunceli'de alevlere teslim olan 2 katlı kafe küle döndü

Tunceli'de alevlere teslim olan 2 katlı kafe küle döndü
Tunceli'de alevlere teslim olan 2 katlı kafe küle döndü

Tunceli’de meydana gelen yangında, alevlere teslim olan 2 katlı kafe küle döndü.

Tunceli’de alevlere teslim olan 2 katlı kafe küle döndü - Tıkla İzle

Yangın, merkeze bağlı Moğultay Mahallesi Ovacık yolu üzerinde bulunan 2 katlı bir kafede sabaha karşı meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyerek 2 katlı kafeyi saran yangına, İtfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma ekipleri de müdahale etti. Tüm ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken büyük bölümü ahşap olan 2 katlı kafe küle döndü.
Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.

Ercan Topaç
 

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