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Tunceli'de araç evin bahçesine uçtu: Alanda kimsenin olmaması faciayı önledi

Tunceli'de araç evin bahçesine uçtu: Alanda kimsenin olmaması faciayı önledi
Tunceli'de araç evin bahçesine uçtu: Alanda kimsenin olmaması faciayı önledi

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, 5 metreden 2 katlı bir evin bahçesine düştü. Kazanın gece saatlerinde meydana gelmesi ve bahçede kimsenin olmaması faciayı önledi. Kazada, sürücü hafif şekilde yaralandı.

Tunceli'de araç evin bahçesine uçtu: Alanda kimsenin olmaması faciayı önledi - Tıkla İzle

Kaza Çemişgezek ilçesi Elazığ Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 24 yaşındaki Mertcan Tıkız'ın kullandığı 54 GC 445 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrilirken araç daha sonra 5 metreden 2 katlı evin bahçesine düşerek ters döndü. Sürücü Tıkız, kendi çabalarıyla araçtan çıkarken kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 acil servis, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kazadan sonra sürücü Mertcan Tıkız'a ilk müdahale Çemişgezek Entegre Hastanesinde yapılırken Tıkız daha sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hafif yaralanan Tıkız'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
 

Ercan Topaç
 

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