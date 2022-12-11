Tunceli'de arıcı ile tilkinin sevimli dostluğu

Pülümür ilçesinde arıcılık yapan Mehmet Sarı, kulübesine kadar gelen ve 'Boncuk' ismini verdiği tilkiyi her gün elleriyle besliyor. Tilki, kurulan dostluktan o kadar emin ki bazen yiyecek için arıcının kucağına kadar çıkıyor. Ekmek ve peynirle karnını doyuran tilki, ertesi gün yine gelmek için kulübeden uzaklaşıyor. Sarı, tilkiyi beslediği anları da cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Mehmet Sarı, tilkinin gelmeye başladığı ilk zamanlar çekingen davrandığını ancak zamanla kendisine alıştığını ve elinden yiyecek yemeye başladığını söyledi.

Ercan Topaç

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