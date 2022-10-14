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Tunceli'de arıların soktuğu adam hayatını kaybetti

Tunceli'de arıların soktuğu adam hayatını kaybetti
Tunceli'de arıların soktuğu adam hayatını kaybetti

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde arıların sokması sonucu ağır yaralanan adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havaların soğumasıyla birlikte arı kovanlarını sıcak bölgelere götürmek isteyen Kenan Duman, kovanları araca yüklemeye başladı. Yüklenen kovanlardan birinin düşmesi sonucu çıkan arılar, Duman'ı defalarca soktu. Durumu gören arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Duman, ilk müdahalelerin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Duman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Ercan Topaç

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