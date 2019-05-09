Tunceli'de çatışma: 3 asker yaralandı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler, merkez kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyona çıktı. Operasyonda sıcak temas sağlanan teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker yaralandı. Yaralıların bölgeden helikopterle alındığı bildirildi. Bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi.
Yaralı askerler Elazığ'a getirildi
Yaralı askerler, Tunceli'den alan Skorsky tipi helikopterle alınarak Elazığ'a getirildi. Fırat Üniversitesi kampüsünde bulunan piste inen helikopterden alınan yaralılar, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların hazır beklediği hastanede yaralı askerler tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Ercan Topaç- Mücahid Kantarcıoğlu