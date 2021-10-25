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Tunceli'de çengel boynuzlu dağ keçisi görüntülendi

Tunceli'de çengel boynuzlu dağ keçisi görüntülendi
Tunceli'de çengel boynuzlu dağ keçisi görüntülendi

Munzur Dağlarının zirvelerinde yaşadıkları için görüntülenmeleri son derece zor olan çengel boynuzlu dağ keçileri (Şamualar) Muzaffer Akyüz isimli doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülendi.

Türkiye'de Kuzeydoğu, Doğu Anadolu ve Torosların doğusunda yaşayan ve koruma altında bulunan çengel boynuzlu dağ keçileri Tunceli'nin Pülümür ilçesinin yüksek kesimlerinde doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz tarafından görüntülendi.

Şamuaların diğer dağ keçilerinden farklı ve daha özel olduğunu belirten Akyüz, "Normalde zirvelerde yaşadıkları için görüntülenmeleri oldukça zor. Nadiren daha aşağı bölgelere iniyorlar. Ben de doğa gezisi sırasında denk geldim. Son derece ürkek olan bu hayvanları kısa da olsa görüntülemeyi başardım" dedi.

Ercan Topaç
 

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