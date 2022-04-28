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Tunceli'de ‘Eren Abluka-7 Operasyonu' başlatıldı

Tunceli'de ‘Eren Abluka-7 Operasyonu' başlatıldı
Tunceli'de ‘Eren Abluka-7 Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Tunceli’de 622 personelin katılımıyla ‘Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu' başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli'de ‘Eren Abluka-7 (Tunceli-Buzlutepe) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu' başlatıldığını duyurdu. Operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 622 personel ve 40 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Operasyonun 1'inci gününde Buzlutepe bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde 5 sığınakta çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonla ilgili yapılan açıklamada ise, “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Abluka operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Ali Nargüner
 

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