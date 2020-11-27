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Tunceli'de EYP imhası sırasında patlama: 4 asker hafif yaralı

Tunceli'de EYP imhası sırasında patlama: 4 asker hafif yaralı
Tunceli'de EYP imhası sırasında patlama: 4 asker hafif yaralı

Tunceli’de ele geçirilen malzemelerin imha edilmesi esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler helikopter ile Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, ”Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Ovacık kırsalında gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerin imha edilmesi esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi neticesinde; 4 kahraman jandarmamız hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, yaralı jandarmalarımız alandan helikopter ile alınarak hastaneye sevk edilmiştir. Kahramanlarımızın tedavisine başlanılmış olup sağlık durumları iyidir” denildi.

Ercan Topaç
 

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