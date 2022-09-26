Tunceli'de heyecanlandıran keşif

Tunceli'nin Hozat ilçesinde Yozgat Bozok Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. öğretim üyesi Serkan Erdoğan ile aynı üniversitede araştırma görevlisi İlter Tanrıverdi tarafından yapılan çalışmada, ilçeye bağlı Karacaköyü yol ayrımından yaklaşık 3 kilometre devam eden Demir Çağına tarihlenen sal taşlarından yapılmış yol tespit edildi. Çatalkaya üzerinden Gavur Kalesine varan yolun bitiminde kalede yapılan çalışmada yaklaşık 2 metre 80 santimetreye varan harçsız surlar tespit edildi. Surlar ve sulu çanak yuvaları ve seramik kırıklarından ötürü bölgenin en genç Demir Çağında iskan edilmiş olduğu anlaşıldı. Bu tip kalelerin, her ne kadar Demir Çağı olarak görülse de bundan sonra yapılacak çalışmalarla bu kalenin daha eski bir tarihe yani genç Tunç Çağına değin götürülebileceği belirtildi.

Ercan Topaç



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