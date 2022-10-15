İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tunceli'de kapı dilini düşürüp hırsızlık yapan 6 kişi yakalandı

Tunceli'de kapı dilini düşürüp hırsızlık yapan 6 kişi yakalandı
Tunceli'de kapı dilini düşürüp hırsızlık yapan 6 kişi yakalandı

Tunceli’de kapı dilini düşürüp hırsızlık yaptıktan sonra Osmaniye’ye kaçan 6 kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Tunceli'de kapı dili düşürmek suretiyle evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen ve hırsızlık olayına karıştıktan sonra Osmaniye'ye kaçan 6 kişi tespit edildi. Şahıslar, Tunceli Emniyet Müdürlüğü ile Osmaniye Emniyet Müdürlüğünün müşterek operasyonu ile yakalanarak Tunceli'ye getirildi. Şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ercan Topaç - İsmail Yoleri

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.