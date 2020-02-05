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Tunceli'de kar: 155 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli'de kar: 155 köy yolu ulaşıma kapandı
Tunceli'de kar: 155 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli’de etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kent genelinde 155 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli’de dün başlayan ve bu sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Yağış nedeniyle il genelinde 155 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli-Erzincan ile Tunceli-Elazığ karayolunda yağış ve tipi nedeniyle ulaşımda zaman zaman sıkıntılar yaşansa da Karayolları 86. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı çok sayıda ekip çalışma yapıyor.

Tunceli-Hozat karayolunda karla mücadele çalışması yürüten ekipte yer olan operatör Barış Mamuk, sabah 4'ten itibaren çalışmaya başladıklarını belirterek, “Burada 1 buçuk 2 metreye yakın kar var. Vatandaşlar zor durumda kalmasın diye sabahın erken saatlerinden itibaren çalışma yürütüyoruz” dedi.

Kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde zaman zaman elektrik kesintileri yaşandığı da öğrenilirken, yetkililer sürücüleri hazırlıksız yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Ercan Topaç

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