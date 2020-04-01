Tunceli'de kar yağışı etkili oldu, 32 köy yolu kapandı

Nisan ayının ilk gününde yoğun kar yağışı Pülümür, Nazımiye, Hozat ve Ovacık ilçelerinde etkili oldu. Yağış nedeniyle kent genelinde 32 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde kara yolları 86. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren yol açma çalışması yürüttüklerini belirten kara yolları ekibinden Süleyman Odak, “Gece saat 4'ten beri yağış devam ediyor. Öncelikli yolları açtık çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Kar yağışından tomurcuk açan ağaçların yanı sıra ekili alanların da zarar gördüğü belirtilirken hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, Nisan başındaki yağışı şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi.

Hozat'a bağlı Çığırlı köyünde hayvancılık yapan Nihat Yıldırım genelde 21 Mart'tan sonra kar yağışı beklemediklerini yağışla şaşırdıklarını aktardı.

Ercan Topaç - Serhat Ozan Yıldırım