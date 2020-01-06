Tunceli'de karla mücadelede 177 köy yolu açıldı, 41'inde çalışma sürüyor

Bu kış mevsiminde karın geç geldiği Tunceli'de, son bir haftada yağışlar etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Hozat ilçelerinin yüksek rakımlı bölgelerinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Kar nedeniyle 218 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler, kapanan köy yollarından 177'sini 24 saat süren aralıksız çalışmalarla açtı. Halen kapalı bulunan 41 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışmasının sürdürdüğü bildirildi.

Hayvancılıkla uğraşan ve kar yağışının geç geldiğini belirten Hanuşağı Köyü Muhtarı Haydar İlik:"Şu anda 1 buçuk metre kar var. Bu son bir haftada yağdı. Geçen sene 4 metre yağmıştı. Kış yeni başladı. Daha çok yağacağını düşünüyoruz”dedi.

Öte yandan bölge geneline için bugün de kar yağışı uyarısı yapıldı.

Ercan Topaç

