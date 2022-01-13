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Tunceli'de karlar arasındaki beyaz gelincik cep telefonu kamerasına takıldı

Tunceli'de karlar arasındaki beyaz gelincik cep telefonu kamerasına takıldı
Tunceli'de karlar arasındaki beyaz gelincik cep telefonu kamerasına takıldı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde karlar arasında ilerleyen beyaz gelincik bir doğaseverin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ovacık ilçesi Arel köyünde karda yürüyüşe çıkan Nejla Dokur isimli doğasever, kar yağışını cep telefonuna kaydetmek istedi. Bu sırada beyazlar arasında bir hayvanın hareket ettiğini gören Dokur, cep telefonunu bölgeye çevirdi. Kamerayla bölgeyi yakınlaştıran Dokur, hayvanın beyaz gelincik olduğunu fark etti. Dokur'un bir süre görüntülediği beyaz gelincik daha sonra gözden kayboldu.

Ovacık ilçesinin her mevsim ayrı bir güzel olduğunu belirten Nejla Dokur, "Bugün yoğun kar yağışı altındaki Arel köyümüzde yürüyüş yaparken evlerin yakınına kadar gelen beyaz gelincik gördük ve kısa süreli de olsa cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştık. Hayvan bir süre sonra gözden kayboldu” dedi.
 

Sezai Akın
 

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