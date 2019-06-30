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Tunceli'de kayıp genci arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de kayıp genci arama çalışmaları sürüyor
Tunceli'de kayıp genci arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de seyir halindeki bir yolcu otobüsünün açık bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düşen 28 yaşındaki Engin Eroğlu'nu arama çalışmaları sürüyor.

Olay, 15 Haziran'da Ovacık ilçesine bağlı Yoncalı köyünde yaşayan 28 yaşındaki Engin Eroğlu'nun kaybolmasıyla ortaya çıkmıştı. Genç adamın Ovacık'tan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünün bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düştüğü, bir yolcunun cep telefonu ile çektiği görüntülerle ortaya çıkmıştı. 

Valilik koordinesinde JAK, AFAD, emniyet, il, ilçe belediyeleri, gönüllülerin günlerdir süren arama çalışmalarına İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de destek veriyor. 

Arama çalışmaları kapsamında kıyı taraması ve dalış gerçekleştiren büyükşehir belediyesi ekipleri, Eroğlu'nun Munzur Çayı'na düştüğü noktadan başlayarak 24 kilometrelik bölümde tarama yaptı. Kent merkezine kadar olan 21 kilometrelik bölümü de tarayacak olan ekiplerin Çarşamba gününe kadar kentte kalacakları belirtildi.  

Ercan Topaç

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