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Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi aranıyor

Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi aranıyor
Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi aranıyor

Tunceli'de 24 saattir haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Munzur Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan haber alamayan Diyarbakır'daki ailesi, Tunceli'ye gelerek emniyet müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu. Dün kaldığı yurda gitmediği de öğrenilen üniversite öğrencisinin bulunması için polis tarafından arkadaşlarının ifadelerine başvurulduğu ve arama çalışması yapıldığı aktarıldı.

Öte yandan polisin kentin giriş ve çıkışlarındaki kamera kayıtlarını da incelemeye aldığı belirtildi.

Ercan Topaç
 

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