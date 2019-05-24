Tunceli'de koruma altındaki 'Porsuk' görüntülendi

Alınan bilgiye göre, Nazımiye ilçesinde bir kişinin evinin yakınına kadar gelen porsuk, köpeklerin saldırısına uğradı. Durumu fark eden bir kişi, porsuğu kurtarmak için köpekleri uzaklaştırdı, ardında da porsuğun ortamına dönmesi için uzun uğraş verdi. Vatandaşın uzun uğraşı sonrası porsuk, bölgeden uzaklaşırken, o anlarda görüntüye yansıdı.

Porsukların, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde koruma altında olduğu öğrenildi.

Ercan Topaç

