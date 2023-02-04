Tunceli'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Kaza, Tunceli-Hozat karayolu Çiçekli Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut. K. idaresindeki 62 AB 092 plakalı otomobil, sürücüsünün kar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçtan çıkarılan ve sedyeyle taşınan yaralı vatandaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ercan Topaç

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