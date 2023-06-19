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Tunceli'de sarı yılan görüntülendi

Tunceli'de sarı yılan görüntülendi
Tunceli'de sarı yılan görüntülendi

Tunceli’de bir vatandaşın bahçesinde bulunan çam ağacına tırmanan ve Türkiye’de yaşayan en büyük yılanlardan olan sarı yılan görüntülendi.

Tunceli’de sarı yılan görüntülendi - Tıkla İzle

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yaklaşık 10 gün önce doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz tarafından Türkiye'de yaşayan en büyük yılanlardan olan sarı yılan görüntülenmişti. Aynı ilçede bu kez de bir vatandaşın bahçesindeki çam ağacına tırmanan yaklaşık 2 metre boyundaki sarı yılan görüntülendi.

Ağaca tırmanan yılan vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, zehirsiz olduğu bilinen ve boyu 2 metreyi bulan yılan daha sonra gözden kayboldu.

Ercan Topaç

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