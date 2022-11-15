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Tunceli'de sığınak içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli'de sığınak içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi
Tunceli'de sığınak içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli’de devam eden Eren Abluka Sonbahar Kış-4 operasyonları çerçevesinde bir sığınak içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.


Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Eren Abluka Sonbahar Kış-4 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 1 adet sığınak içerisinde; 1 adet jeneratör, 1 adet 24'lü pil bloğu, 2 adet büyük tüp, 2 adet küçük tüp, 1 adet tüplü ocak, 1 adet sırt çantası, 3 adet kar kıyafeti, 8 çift bot, 4 litre motor yağı, 10 litre sıvı yağ, 10 kilo çay, 5 kilo şeker, 5 kilo bulgur ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

Ercan Topaç
 

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