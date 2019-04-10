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Tunceli'de silah dolu 2 sığınak imha edildi

Tunceli'de silah dolu 2 sığınak imha edildi
Tunceli'de silah dolu 2 sığınak imha edildi

Tunceli'de yürütülen operasyonlarda içerisinde 5 adet EYP, 8 adet kalaşnikof ve çok sayıda mühimmatın bulunduğu 2 sığınak imha edildi.

Tunceli Valiliği, merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını bildirdi.

Valilik açıklamasında, "Yapılan operasyon kapsamında teröristlere ait 2 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklarda 8 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 18 adet kalaşnikof şarjörü (dolu), 5 adet EYP düzeneği, 46 adet zagros silahı mermisi, 100 metre elektrik kablosu, 3 adet pil bloğu ve 4 adet büyük tüp ele geçirilmiştir. Ele geçirilen 5 adet EYP düzeneği bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir" denildi.
Valilik ayrıca kentte terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.  

Ercan Topaç
 

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