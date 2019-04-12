Tunceli'de terör gitti, Rafting geldi

Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in girişimleriyle Türkiye'de ilk defa 8-13 Haziran 2019 tarihlerinde Tunceli'de düzenlenecek olan Rafting Dünya Şampiyonası öncesinde Munzur Çayı'nda Türkiye Milli Takımına girecek sporcuların seçilmesi için müsabakalar düzenlenmeye başlandı. Bugün başlayan ve 14 Nisan tarihine kadar sürecek olan Rafting Türkiye Şampiyonasının ilk gününde sporcular, 5 kilometrelik parkurda nehir inişi gerçekleştirdi. Türkiye'nin farklı illerinden 54 takımdan yaklaşık 400 sporcunun katıldığı yarışmalarda, sporcular yağan yağmura aldırış etmeden kıyasıya mücadele verdi.

Avrupa'da 17 yıl sonra, Türkiye'de ilk

Yarışmalarla ilgili bilgi veren Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı, "Bugün burada elli vilayetten yaklaşık dört yüz sporcu, yüz de teknik ekip olarak buradayız. 8-13 Haziran arasında Türkiye'de ilk defa altını çizerek söylüyorum Avrupa'da da 17 seneden sonra Dünya şampiyonası yapacağız" dedi.

Dünya Rafting Şampiyonası kayıtlarının devam ettiğini hatırlatan Yardımcı, "Üç kıtadan Şili'den, Brezilya'dan, Kostarika'dan, Rusya'dan ve İtalya'dan başvurular aldık. Çin'i özel davet ettik. Ayrıca Çin turizm alternatif yer aradıklarını söylemesi bizi daha da heyecanlandırdı. Neden Munzur Vadisi uluslar arası turizmde Çin ile başlamasın dedik"ifadelerini kullandı.

Munzur Çayı'nın 36 kilometrelik bölümünün uluslararası rafting parkuru ilan edildiğini de anımsatan Yardımcı, Bu saatten sonra Munzur'da barajların olmasının mümkün olmadığını da kaydetti.

Vali Sonel, sporcularla horon tepti

Şampiyonanın Tunceli'de yapılması için büyük çaba sarf eden Vali Tuncay Sonel'de, öğleden önce biten yarışların ardından sporcuların bulunduğu alana gelerek onlarla horon tepti.

Tunceli'nin artık huzur, aynı zamanda turizm ve spor şehri olduğuna değinen Vali Sonel;" 8-13 Haziran 2019 tarihilerinde Türkiye'de ilk kez yapılacak olan Dünya Rafting Şampiyonasına Tunceli olarak ev sahipliği yapacağız. Şampiyonadan önce de yine şu an bir kaç gün sürecek Türkiye şampiyonası milli takım seçmeleri yapılıyor. Türkiye'nin dört bir yanından sporcu kafilelerimizi ağırlıyoruz. Bu şampiyonanın yapılmasında emeği geçen başta Rafting Federasyonu Başkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Gençlerimiz çok coşkulu. Bizler de Tunceli olarak inşallah bu Türkiye şampiyonasının ardından Haziran'da da dünyanın dört bir yanından gelen bine yakın misafirimizi Tunceli'de ağırlayacağız"diye konuştu.

Kente sporcuları ile gelen kulüplerden, Göztepe Akademi'nin yöneticisi Cemal Akbayın, "İlk yarış gayet iyiydi. Bundan sonra üç yarış daha var. Sonuna kadar yarışacağız. İnşallah en iyisini başaracağız"dedi.

İstanbul Limit Doğa Sporları Kulübünden yarışmaya katılan sporculardan Murat ve Ufuk Çelik ise "Burası uzun bir parkurdu. Bizim için iyi bir tecrübe oldu. Beklediğimizden kısa sürede bitirdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Tunceli harika bir ortam" diye konuştu.

14 Nisan tarihine kadar devam edecek olan seçmelerin yarınki bölümünde Slalom 1 ve Slalom 2 yarışmalarının gerçekleştirileceği aktarıldı.

Ercan Topaç