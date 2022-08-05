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Tunceli'de terör örgütüne ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli'de terör örgütüne ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Tunceli'de terör örgütüne ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli’de devam eden Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde bir sığınak içerisinde terör örgütüne ait yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Eren Abluka -7 operasyonu çerçevesinde Tunceli Hozat kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 1 adet sığınak içerisinde, 1 adet laptop bilgisayar, 1 adet güneş paneli, 1 adet tansiyon ölçüm cihazı, 10 çift ayakkabı ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi” denildi.

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