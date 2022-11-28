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Tunceli'de teröristlere ait sığınak imha edildi

Tunceli'de teröristlere ait sığınak imha edildi
Tunceli'de teröristlere ait sığınak imha edildi

Tunceli’de Eren Abluka Sonbahar Kış Operasyonunda teröristlere ait sığınak ve içerisinde de çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada Eren Abluka Sonbahar Kış-4 operasyonu çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 1 adet sığınak içerisinde 7 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet av tüfeği, 7 adet el telsizi, 2 adet el bombası fünyesi, 238 adet bixi ve Kalaşnikof mühimmatı, 4 adet aydınlatma fişeği, 14 adet telsiz anteni ve çok miktarda yaşamsal malzemenin ele geçirildiği belirtildi.
Bölgedeki operasyonların sürdüğü öğrenildi.

İsmail Yoleri
 

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