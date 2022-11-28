Tunceli'de teröristlere ait sığınak imha edildi

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada Eren Abluka Sonbahar Kış-4 operasyonu çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 1 adet sığınak içerisinde 7 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet av tüfeği, 7 adet el telsizi, 2 adet el bombası fünyesi, 238 adet bixi ve Kalaşnikof mühimmatı, 4 adet aydınlatma fişeği, 14 adet telsiz anteni ve çok miktarda yaşamsal malzemenin ele geçirildiği belirtildi.

Bölgedeki operasyonların sürdüğü öğrenildi.

İsmail Yoleri



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