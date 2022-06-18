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Tunceli'de teröristlere inleri dar ediliyor

Tunceli'de teröristlere inleri dar ediliyor
Tunceli'de teröristlere inleri dar ediliyor

Tunceli’de devam eden Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde PKK'lı teröristlere ait sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli’de teröristlere inleri dar ediliyor - Tıkla İzle

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli Hozat kırsalında devam eden operasyonda 1 sığınak içerisinde 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği,1 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade tüfeği şarjörü,29 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade tüfeği fişeği, 1 adet el dürbünü,1 adet şemsiye, 1 adet battaniye, 5 kilogram un, 3 kilogram şeker, 3 kilogram çay ve çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Ercan Topaç
 

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