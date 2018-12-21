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Tunceli'de teröristlerin bulunduğu mağarayı 9'uncu gününde jetler vurdu

Tunceli'de teröristlerin bulunduğu mağarayı 9'uncu gününde jetler vurdu
Tunceli'de teröristlerin bulunduğu mağarayı 9'uncu gününde jetler vurdu

Tunceli kırsalında 6 teröristin yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda iki farklı bölmeden oluştuğu tahmin edilen mağarada sıkıştırılmasının 9’uncu gününde de teslim olmaması üzerine savaş uçakları devreye girdi. F-16 savaş uçakları mağarayı vurdu.

Tunceli’de teröristlerin bulunduğu mağarayı 9’uncu gününde jetler vurdu - Tıkla İzle

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de 6 teröristin bir mağarada kıstırıldığını açıklamıştı. Bakan Soylu'nun açıklamasıyla gündeme gelen ve 9 gündür devam eden operasyonu Jandarma Özel Harekat Timleri titiz bir şekilde sürdürdü. Yaklaşık 1 kilometre derinliğinde 2 farklı bölmeden oluşan mağaraya 100 metre kadar giren timler iki kez ses sistemi kurarak "Teslim Ol" çağrısı yaptı. Teröristler her ikisinde de ses sistemine açtıkları ateşle zarar verdi. 

Teröristlerin sağ olarak ele geçirilmesi için yapılan çalışmalara rağmen sonuç alınamayınca bugün devreye savaş uçakları girdi. Mağaranın bulunduğu koordinatlar F-16 savaş uçaklarına bildirildi. Malatya ve Eskişehir'den kalkan savaş uçakları, belirlenen hedefi bugün öğleden sonra nokta atışı olarak vurdu. Mağaranın vurulmasının ardından bölgede timlerin gerekli arama tarama faaliyetleri gerçekleştirerek operasyonu sürdüreceği öğrenildi.

Valilik: "Havadan ve karadan operasyonla teröristler etkisiz hale getirildi" 

Valilik açıklamasında ise "Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca 13 Aralık 2018 tarihinde başlatılan ve 9 gündür devam eden operasyonda bir mağara içerisinde teröristler tespit edilmişti. Mağara içerisinde bulunan teröristlere yapılan tüm ‘Teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık vermeleri ve teslim olmamalarından sonra bugün mağaraya karadan ve havadan yapılan operasyonla mağara içerisinde bulunan tüm teröristler etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

Öte yandan Tunceli Valisi Tuncay Sonel'le birlikte Jandarma Bölge Komutanı ve İl Emniyet Müdürü, operasyon bölgesine gittiği bir süre bölgede operasyonu takip ettiği öğrenildi.  

Ercan Topaç
 

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