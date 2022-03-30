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Tunceli'de teröristlerin inlerine girildi

Tunceli'de teröristlerin inlerine girildi
Tunceli'de teröristlerin inlerine girildi

Tunceli’de gerçekleştirilen Eren Kış-23 operasyonu neticesinde teröristlere ait 2 sığınak imha edilirken, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Eren Kış-23 (Mercan Dağları) operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tunceli-merkez kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda 2 sığınak içerisinde, 800 kilogram amonyum nitrat, 3 kilogram TNT patlayıcı, 1 adet anti-tank mayını,1 adet pil bloğu, 40 adet büyük pil, 2 adet büyük tüp, 50 metre elektrik kablosu, 20 metre hortum, 2 kilogram kükürt, 1 adet manivela, 13 adet testere, 5 kilogram çivi, 2 adet balyoz, 10 metre sera naylonu, 11 kilogram zeytin, 20 kilogram toz deterjan ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

Ercan Topaç

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