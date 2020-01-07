Tunceli'de tüm ekipler, kayıp genç kızı bulmak için seferber oldu

Edinilen bilgiye göre, Munzur Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku (22), 2 gün önce ortadan kayboldu. Kızlarından haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada genç kızın, en son Uzunçayır Barajı Dinar Köprüsü Mevkiinde görüldüğü belirlendi.

Bugün ise sabah erken saatlerden itibaren bölgeye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri ile Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nden gelen dalgıç polisler sevk edildi. Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği (MUDAK)'ın da destek verdiği çalışmalar kapsamında Uzunçayır Baraj Gölü'nde 5 kilometrelik alanda yüzey ve kıyı taraması yapıldı. Dalğıç polisler ise köprü çevresinde arama çalışmaları kapsamında dalışlar gerçekleştirildi.

Vali Sonel, bölgeye gelerek bilgi aldı

Bölgeye giden Tunceli Valisi Tuncay Sonel de beraberinde Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'le baraj gölünde drone ve botlarla yapılan arama çalışmaları hakkında bilgi aldı. Şu ana kadar kayıp kıza ait bir ize rastlanmazken, Babası Halit ile Annesi Bedriye Doku'nun yanı sıra çok sayıda yakını da kente gelerek devam eden arama çalışmalarını takip etti.

Genç kızın yakın arkadaşlarından Berivan Özmen, “Aynı zamanda bir kafede de beraber çalışmıştık. Ben intihar ettiğine inanmıyorum. Çünkü intihara meyilli biri değildi. Sorunları olduğuna da inanmıyorum. Belki başına bir şey gelmiş olabilir. Bir an önce dönmesini bekliyorum. Onu en son kantinde kahvaltıda görmüştüm. Merhabalaştık. İyi görünüyordu. Bir şeyi yoktu” dedi.

Ercan Topaç

