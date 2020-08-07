Tunceli'deki köyde karantina süresi uzatıldı

24 Haziran tarihinde Çemişgezek ilçesine bağlı Bozağaç köyünde 2 kişide korona virüs (Covid-19) tespit edilmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, köyde 23 Temmuz 2020 tarihinden başlanmak üzere 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar vermişti. Köyde Covid-19 vakalarının devam etmesi nedeniyle karantina süresinin bir hafta daha uzatıldığı bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Çemişgezek ilçemize bağlı Bozağaç köyümüzde korona virüs vakalarının devam etmesi nedeniyle köyümüzün karantina süresi 14.08.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. İlgili vatandaşlarımıza duyurulur” denildi.

Karantina süresince giriş çıkışların ilçe jandarma komutanlığınca kontrollü bir şekilde sağlanacağı ve ihtiyaçların Vefa Sosyal Destek Birimi tarafından karşılanacağı aktarıldı.

Serhat Ozan Yıldırım