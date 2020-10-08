Tünel çıkışında başıboş gezen ineğe otomobil çarptı

Edinilen bilgiye göre kaza, Göksun tünellerinde meydana geldi. Sürücüsünün plakası ve ismi öğrenilemeyen bir otomobil Göksun ilçesinden Kahramanmaraş istikametine seyir halindeyken tünel çıkışında yolda başıboş gezen bir ineğe çarptı. Otomobilin çarptığı inek havada savrulduktan sonra yere düştü. Kazada otomobildekiler yara almazken, ineğin ayağının kırıldığı öğrenildi. Kaza anı tünellerdeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Jandarma küpe numarasından ineğin sahibini arıyor.

Halil Ulubey