Tünel girişinde şelale oluştu

Turuncu kodla uyarı yapılan Bartın'da etkili olan sağanak yağışlar sonrasında Amasra tünel girişinde ormandan gelen sular şelale oluşturdu. Çağlayan suların tünele girmesiyle birlikte sürücüler zor anlar yaşadı. Ekipler bölgede önlem alırken tünel girişlerinde sürücüler uyarıldı. Amasra ilçesine bağlı Gökçündemirci köyünde ise tarım arazileri sular altında kaldı.

Bülent Bostancı

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