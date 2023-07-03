Tünelde sollama yaparken duvara böyle çarptı!

Edinilen bilgiye göre, Resul Göktuğ Kandemir'in kullandığı 05 FJ 558 plakalı otomobil, Ferhat Tüneli'nde önünde seyir eden otomobili sollamaya çalışırken kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil tünelin duvarına çarptı.
Kazada hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Murat Çelik
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