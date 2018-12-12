Tunus Başbakanı Şahid: 'Terör tehditlerine karşı ortak bir işbirliği yapmalıyız'

Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, yıllık Arap Ülkeleri Polis ve Güvenlik Liderleri Zirvesi'nde bir konuşma gerçekleştirdi. Şahid, yaptığı konuşmasında Arap ülkelerine bölgede ve dünyadaki terör tehdidine karşı birleşme çağrısında bulundu. Tunus Başbakanı Şahid, ”Terör tehditlerini bitirmenin tek yolu bölgedeki Arap ülkelerinin işbirliği içinde olmasından geçer” ifadesini kullanarak, birçok Arap ülkesinde silahlı çatışmaların sürdürülmesinin ve silahlı kişileri eğitecek merkezlerin çoğalmasının terör için bir kaynak oluşturduğunu belirtti.

Tunus'ta devam eden Arap Ülkeleri Polis ve Güvenlik Liderleri Zirvesi, Arap ülkeleri arasında elektronik güvenlik alanında işbirliğini güçlendirilmeyi hedefliyor.

Najeh Krimi

