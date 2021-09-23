Tunus Cumhurbaşkanı Said yeni kararnameyle yetkilerini genişletti

Tunus Cumhurbaşkanlığı, Kays Said'in 25 Temmuz'da 30 gün süreyle Meclisin çalışmalarını dondurması ve Başbakan Hişam El-Meşişi'yi görevden almasının ardından yetkilerini genişleten yeni bir kararnameye imza attı. Tunus Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 25 Temmuz kararlarının uygulanmasına devam edilirken, yeni kararnameyle yasama ve yürütme yetkilerine yönelik "olağanüstü düzenlemeler" yapıldı.

Açıklamada, "Kanun tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetlemekle görevli Geçici Komisyon kaldırılmıştır" denilerek Cumhurbaşkanı tarafından kararname ile oluşturulacak bir komisyonun yardımıyla siyasi reformlarla ilgili yasa değişiklerinin hazırlanacağı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Kays Said'in yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de de yayımlandı. Bu kapsamda Tunus Cumhurbaşkanı'na kararname ile "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verildi.

24 Ağustos'ta Tunus Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Meclisin yetkililerin bir sonraki duyuruya kadar dondurulduğu duyurulmuştu.

Neler olmuştu?

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz gecesi Kartaca kentindeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, "ülkenin tehlikede olduğu" gerekçesiyle Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğu duyurmuştu. Güvenlik yetkilileri ve askeri liderlerin de bulunduğu konuşmada Tunus halkına hitap eden Said, “Ülkenin kurumları çöküyor. Ülkede yağmalamalar yaşanırken, iç savaşın çıkması için para toplayanlar var. Bana verilen sorumluluklara göre Tunus'taki durum karşısında ülkeyi kurtarmak için olağanüstü hal önlemlerinin alınması gerekiyor. Kritik bir dönemden geçiyoruz. Hiç kimsenin Tunus'a kendi malı gibi davranmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Said'in kararına “darbe” eleştirisi

Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid El-Gannuşi, Said'in kararını “Anayasaya karşı bir darbe” olarak nitelendirmişti. El-Gannuşi, "Kurumların hala ayakta olduğunu düşünüyoruz" demişti. Cumhurbaşkanı Said'in, Başbakan El-Meşişi'yi görevden almasına, Meclisin yetkilerini dondurmasını “darbe” olarak gören bazı Tunuslular, protestolar düzenlemişti. Başkent Tunus'taki Meclis binası önünde bir araya gelen eylemciler “Darbeye hayır”, “Özgür Tunus”, “Halk, Meclisin açılması istiyor” sloganları atarak Meclisin çalışmasını talep etmişti.