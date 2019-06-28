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Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'den iyi haber

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'den iyi haber
Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'den iyi haber

Ciddi sağlık sorunlarıyla dün hastaneye kaldırılan Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin sağlığının iyiye gittiği açıklandı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle dün hastaneye kaldırılan 92 yaşındaki Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin sağlık durumunda iyileşme görüldüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Saida Garrach, basına yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanının sağlığının iyiye gittiğini söyledi. Garrach, "Cumhurbaşkanı sabah saat 07.45'te Savunma Bakanıyla bir toplantı gerçekleştirdi ve ülkedeki durum hakkında bilgi alışverişinde bulundu" diyerek, Cumhurbaşkanının yakında hastaneden taburcu olacağına işaret etti.

Sibsi, geçtiğimiz günlerde gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını açıklamıştı. 2014'te Tunus'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini Nida Tunus Partisi lideri Sibsi kazanmıştı.  

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