Tunus halkı erken genel seçimler için sandık başında

Tunus'ta halk, parlamento üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Erken genel seçimler için oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Muhalefetin kontrolündeki parlamentonun Temmuz 2021'de Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından feshedilmesinden bu yana yapılan ilk seçimde 120'si kadın olmak üzere bin 58 aday 161 sandalyeli parlamentoya girmek için yarışıyor. 160 seçim bölgesinin 10'undan sadece birer aday milletvekilliği için başvuru yaparken, 7 seçim bölgesinden ise herhangi bir başvuru olmadı. Adayların bağımsız olarak girdiği seçimde sandıklar 18.00'de kapanacak. Muhaliflerin boykot ettiği seçime katılımın düşük olması bekleniyor.

Hassen Mrad



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