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Tunus, virüs nedeniyle İtalya'ya feribot seferlerini durduruyor

Tunus, virüs nedeniyle İtalya'ya feribot seferlerini durduruyor
Tunus, virüs nedeniyle İtalya'ya feribot seferlerini durduruyor

Tunus’ta korona virüsüne yönelik alınan tedbirler kapsamında İtalya’ya feribot seferlerinin durdurulacağı açıklandı.

Tunus'ta Sağlık Bakanı Abdelatif el-Mekki yaptığı açıklamada, İtalya'ya gerçekleştirilen feribot hizmetlerinin korona virüsüne yönelik alınan tedbirler kapsamında askıya alacağını ifade etti. Virüsle mücadelede başka önlemler de alınacağını kaydeden El Mekki, İtalya'dan gelen yolcular için havaalanına termal kameralar kurularak yolcuların taramadan geçirileceğini belirtti. Ayrıca ülkedeki futbol maçlarına yabancı takım taraftarlarının alınmayacağı aktarıldı.

Öte yandan Tunus'ta ilk korona virüsü vakasına geçtiğimiz Pazartesi günü İtalya'dan deniz yoluyla gelen bir Tunus vatandaşında rastlanmıştı.

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