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Tunuslu öğretmenler sokaklara döküldü

Tunuslu öğretmenler sokaklara döküldü
Tunuslu öğretmenler sokaklara döküldü

Tunus’ta öğretmenler, hükümetin maaşları artırmasını talep ederek protesto gösterisi yaptı.

Tunuslu lise öğretmenleri, Tunus Eğitim Bakanlığı önünde bir protesto gösterisi düzenledi. Başkent Tunus'ta toplanan öğretmenler, Habib Burgiba Caddesi'nde yürüyüş düzenledi. Öğretmenler, maaş artışı talebini tekrar dile getirdi. Emeklilik yaşının düşürülmesini isteyen protestocular, 32 yıl çalışma şartının azaltılmasını talep etti.
Protestocular, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için ayrılan bütçenin iki katına çıkarılmasını ve okulların altyapısının düzeltilmesini istedi. 

Öte yandan protestolar sırasında birçok gazeteci saldırıya uğradı. Birçok protestocu gazetecilerin işini yapmasını engellerken, hamile bir gazeteci saldırıya uğradı.

Najeh Krimi
 

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