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Tunus'ta 1 ay süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Tunus'ta 1 ay süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Tunus'ta 1 ay süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Tunus’ta bugünden itibaren 1 ay süre ile yerel saatle 19.00’dan 06.00’ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, meydan ve caddelerde 3’ten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, dün gece Tunus resmi televizyonunda yaptığı açıklamada, Başbakan Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğunu duyurmuştu. Ülkede siyasi kriz ve protestolar devam ederken, Cumhurbaşkanı Said yayınladığı kararname ile ülke genelinde 1 ay süreyle sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Yasağın Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ilan edildiği belirtildi. Yerel saatle 19.00'dan 06.00'ya kadar uygulanacak olan yasaktan zorunlu şehirlerarası yolculuk yapan, temel ihtiyaçlarını karşılayan ve acil sağlık nedenleri olan vatandaşların muaf olduğu aktarıldı. Kararname ile ayrıca meydan ve caddelerde 3'ten fazla kişinin toplanması ve bir araya gelmesi de yasaklandı.

Hamad Alnajjar
 

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