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Tunus'ta merhum Cumhurbaşkanı Sibsi'nin eşi hayatını kaybetti

Tunus'ta merhum Cumhurbaşkanı Sibsi'nin eşi hayatını kaybetti
Tunus'ta merhum Cumhurbaşkanı Sibsi'nin eşi hayatını kaybetti

Tunus’ta yaklaşık 2 ay önce hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin eşi Şaziliye Kaid es-Sibsi hayatını kaybetti.

Tunus'un merhum Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin oğlu Hafız Kaid es-Sibsi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, annesi Şaziliye Kaid es-Sibsi'nin hayatını kaybettiğini açıkladı. Şaziliye es-Sibsi, 1 Ağustos 1936'da Tunus'ta doğmuştu.

Tunus eski Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi 25 Temmuz'da sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Tunus'ta Sibsi'nin vefat etmesi üzerine Kasım ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri 15 Eylül'e alınmıştı. 7 milyon 88 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Tunus'ta bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi için Tunuslular sandık başına gitti.

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